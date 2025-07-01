Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren anız yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Aksu Haber’e konuşan İtfaiye Yangın ve Müdahale Şube Müdürü Tufan Ergüler, bu tür yangınların sadece çevreye değil, de ciddi zararlar verdiğini belirtti.

Tufan Ergüler açıklamasında, “Anız yangınları toprak verimliliğini düşürüyor, mikroorganizmaları yok ediyor. Ayrıca yangın, rüzgârın etkisiyle kontrolsüz şekilde büyüyerek ormanlık alanlara ve yerleşim yerlerine sıçrayabiliyor. Bu da hem can hem de mal kaybı riskini artırıyor,” ifadelerine yer verdi.