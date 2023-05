Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Adayı Ömer İleri, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ve Gazeteci Olcay Eşgi’nin sorularını yanıtladı. İleri “ Bu ülkedeki siyasi irade ve devlet aklı öyle gündelik gelişi güzel planlarla değil, uzun vadeli bir vizyonla adım adım süreci işledi ve geldiğimiz noktada artık yüksek teknoloji üreten bir Türkiye var. Bu vizyonun altında adil teknoloji anlamı da olacak. Yani insanlığa yararlı teknoloji. Şu an yaşadığımız bir çok sorunun nedeni aslında teknolojinin yanlış kullanılmasından ziyade en baştan yanlış tasarlanması. Biz diyoruz ki teknolojiyi de doğru tasarlayan bir Türkiye geliyor. Doğalgazın Rusya’dan getirildiğine yönelik iddialara cevap veren, İleri sözlerine şöyle devam etti:



MUHALEFETİN FANTEZİK YALAN ÜRETME KABİLİYETİ VAR

“Bu zihniyetin yalan üretmenin de ötesinde insanın aklına hayaline gelmeyecek insanı dehşete düşürecek , fantezik yalan üretme kabiliyeti de var.

Türkiye’nin asıl laik olduğu nokta dünya lideri olmasıdır. AK Parti’nin seçim beyannamesinde sınırları aşan teknolojik gelişmelerin yaşanacağı maddelerin olduğunu anlatan İleri, “Siyasetçilerin açık ve net olması gerekiyor. Siyasetçiler, Milletin aklıyla alay etmek yoluna girmez. Maalesef karşı taraftaki muhalefet anlayışı bu noktada pek nasipli değil. Kimi zaman yalanlar kimi zaman manipülasyonlar, her türlü aktörle her şeyi konuşuyorlar ama millete gelince söylemlerle milletin gözünü boyarız yoluna gideriz diyorlar. Milletin gözünü boyayamazlar. Bunların HDP ile görüşmesinin ardından doğrudan kandilden destek mesajları geldi, terörist başını serbest bırakacağız söylemleri ortaya çıktı. Muhalefet neden bu mesajlara, tehditlere karşı koyamıyor.”



BU MİLLETİN LAİK OLDUĞU MUHALEFET BU DEĞİL

İleri, “14 Mayıs seçiminde millet gerekli cevabı verecek. Bu millet, bu muhalefet anlayışını hak etmiyor. Bu kadar vizyonsuz bu kadar sığ muhalefeti hak etmiyor. Muhalefet anlayışının da derinliği olması lazım. Muhalefete oy veren vatandaşlarımızı tenzih ediyoruz.

Bu milletin laik olduğu muhalefet de bu değil. Yerli yersiz her şeye itiraz eden, yalanı adeta kurumsallaştıran bir siyaset anlayışları var. İnsan üzülüyor gerçekten. Doğru dürüst eleştirecek bir şey bulamıyor musunuz? Bu millet, milletini seven milletine açık ve dürüst olan siyasetçiyi benimsiyor. Bu muhalefetin miladının dolduğunu düşünüyorum.