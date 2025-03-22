CHP Ankara İl Başkanlığının çağrısıyla bir araya gelen grup Kızılay Güvenpark'ta toplandı.

İstanbul saraçhane de ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek için izinsiz gösteri yapan grup, giriş bölümündeki camlarını kırdığı belediye binasına girdi.

Yüzlerini gizleyen bazı kişiler, polis ekiplerine havai fişek, taş ve pet şişe gibi materyaller atarken, kimileri de polislerin gözlerine lazer tuttu.

Bunun üzerine polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri göstericilere müdahalede bulundu. Ekipler, bölgeden ayrılmayarak bekleyişlerini sürdüren grubu biber gazı sıkarak dağıtmaya çalıştı.

Müdahaleden kaçmaya çalışan göstericiler, İBB binasına yöneldi. Binanın önündeki güvenlik bariyerlerini aşarak kapıyı zorlayan grup, açılmaması üzerine camları kırarak içeriye girdi.

Grubun belediye içerisinde bekleyişi sürüyor.

Protesto etmek için izinsiz şekilde Taksim'e yürümek isteyen ve polis ekiplerine saldıran göstericilere müdahale edildi.