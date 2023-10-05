Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Beypazarı İlçemize bağlı Hırkatepe Mahalesinde bulunan ‘K’ kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Bunlardan Üç işçimiz hastanede gözlem altındadır." ifadelerini kullandı.

Ankara'da kömür madeninde göçük yaşandığı bildirildi. Yaralı maden işçileri hastaneye kaldırıldı.