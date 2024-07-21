Adana'da yaşanan trafik kazası, aile faciasını beraberinde getirdi.

Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde aracıyla seyir halinde bulunan Veysel Aydoğmuş, 16 yaşındaki oğlu Batuhan, 13 yaşındaki oğlu Mete ve eşi Emine Aydoğmuş ile gezintiye çıktı.

Çatalan Batı Köprüsü çevresinde ilerleyen Aydoğmuş, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Göle düştüler

Hızla sürüklenmeye başlayan araç, köprünün demir bariyerlerini de aşarak Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

Göle düşen otomobil kısa sürede suda batıp kayboldu.

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine ait dalgıç polisler sevk edildi.

Kayboldular

Araca ulaşan dalgıçlar, Aydoğmuş ailesinden kimseye rastlamadı.

Kayıp aile üyelerinin bulunması için polisler otomobilin düştüğü yerde arama çalışması başlattı.

Cansız bedenlerine ulaşıldı

Düşen otomobile, su altı polisi ulaştı. Ekipler, Veysel Aydoğmuş (37), eşi Emine Aydoğmuş (35) ve çocukları Mete Aydoğmuş'un (13) da cansız bedenlerini araçtan çıkarttı.

Yakınları göz yaşı döktü

Çalışmalar sırasında ailenin bir yakını, çalışmaların hızlandırılması için ekiplerle tartıştı. Otomobil, vinçle köprüye çıkarıldı.

Acı haberi alan ailenin yakınları, kaza yerinde gözyaşı döktü.

Pikniğe gidiyorlardı

Pikniğe gitmek için yolda oldukları belirtilen Veysel, Emine, Mete ve Batuhan Aydoğdu'nun cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Veysel Aydoğmuş'un bir restoranda çalıştığı öğrenildi.