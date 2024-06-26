Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Deliktaş köyü kırsalında yaşayan 16 yaşındaki Emirhan Çakır, serinlemek için gölete girdi.

Oğlundan uzun süre haber alamayan anne Gülnar Çakır ise sonra oğlunun gölete girdiğini öğrendi.

Oğlunu bulmak için panik halinde suya giren anne Gülnar Çakır da gölette kayboldu.

Ekipler anne ve oğlu için bölgeye geldi

Bölgede yaşayan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması ile Balıkesir itfaiyesi ve AFAD personelleri olay yerine gitti. Suya giren dalgıçlar, gece yarısına kadar anne ve oğuldan iz aradı.

Cansızsız bedenleri bulundu

Gece yarısından sonra anne ve oğulun cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu sudan çıkartıldı. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.