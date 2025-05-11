Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla hem duygusal hem de yaratıcı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) iş birliğiyle düzenlenen “Bugün Çiçekler Annem İçin” temalı yapay çiçek yapım atölyesi, şehrin en çok tercih edilen sosyal yaşam alanlarından biri olan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe çocuklar ve ebeveynler büyük ilgi gösterdi. Renkli görüntülere sahne olan programda çocuklar, kendi elleriyle hazırladıkları yapay çiçekleri annelerine hediye ederek Anneler Günü’nü unutulmaz kıldı. Çocukların el emeğiyle ortaya koyduğu hediyeler, annelere hem duygusal anlar yaşattı hem de yüzlerde tebessüm bıraktı.

Katılımcılara yapay çiçek yapım tekniklerinin öğretildiği atölye çalışmasında, eğitmenler eşliğinde çocuklar rengârenk malzemeleri kullanarak yaratıcılıklarını sergiledi. Etkinlik boyunca hem çocuklar hem de anneleri keyifli vakit geçirdi. Program sonunda duygularını dile getiren anneler ve çocuklar, böyle özel bir günde kendilerini unutmayarak anlamlı bir etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesine ve KADEM’e teşekkür etti.