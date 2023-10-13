Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 32 yaşındaki A.K., annesi 67 yaşındaki S.K. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K., annesini defalarca bıçakladı.

S.K., olay yerinde hayatını kaybetti. A.K. ise annesinin cenazesinin başında beklemeye başladı. 15 saat sonra polise giden A.K., teslim oldu.

A.K., polisteki ifadesinde, annesiyle tartıştıklarını ve çıkan kavgada onu bıçakladığını söyledi. A.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.