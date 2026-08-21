Olay, Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali'nin yolcu indirme bölümündeki peronda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, emekli polis memuru olduğu öğrenilen H.D. (51), havalimanı içerisindeki bir mağazada satış danışmanı olarak çalışan E.Ş. (38) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D., yanında taşıdığı tabancayla genç kadına ateş açtı.

Hastanede Kurtarılamadı, Zanlı Gözaltında

Silah sesleri üzerine terminalde büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından vurularak ağır yaralanan E.Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli H.D., polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle olay yerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.