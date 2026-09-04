Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Kayseri'de 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonlarda 46 şüpheliden 42'sinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından 'yeni nesil suç örgütlerine geçit vermeyeceğiz' başlığıyla yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, vatandaşların huzurunu ve güvenliğini tehdit eden yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Gençleri suça ve şiddete özendirmeye çalışan yapılara karşı adli ve güvenlik birimlerinin güçlü koordinasyon içerisinde hareket ettiğini vurgulayan Gürlek, bu kapsamda gerçekleştirilen 4 operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

'Bugün Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın, Antalya ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüklerimiz koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 46 şüphelinin hedef alındığı operasyonlar gerçekleştirildi. Antalya'da 3 ayrı yeni nesil suç örgütünün şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sosyal medya üzerinden övdüğü veya örgütlerin eylemlerinde yer almaya yönelik paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 14 şüpheliye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de ise 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen yeni nesil suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyaller ile uyuşturucu madde ele geçirildi.'

Operasyonlarda görev alanlara teşekkür eden Gürlek, 'Gençlerimizi suç örgütlerinin ağına düşürmeye, şiddeti normalleştirmeye ve suçu bir güç ve itibar unsuru gibi göstermeye çalışan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz. Yeni nesil suç örgütleri ve bunların tüm yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.