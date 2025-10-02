Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçların şasi ve motor bilgisi uyarlanarak 'change' işleminin yapıldığını ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 5 aylık çalışma sonucunda kimlikleri belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, 7 kartuş fişek, 3 'change' araç, 13 kusurlu araç, 3 ağır hasarlı ve iskelet halinde değişik markalarda araç, yakalamalı hacizli araç, tescilsiz motor bloğu, 14 araç tescil belgesi ve app plaka ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i serbest bırakıldı, 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.