ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir restoranda tartıştığı akrabasını silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartın restoranında tartıştığı akrabası Doğan Duman'ı öldüren I.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Dün akşam Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartın restoranında yabancı uyruklu I.A. ile Doğan Duman arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine I.A, restoranın çıkışında Duman'a tabancayla ateş ederek öldürmüştü. Kaçan I.A, Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Göktürk Caddesi'nde yakalanmıştı.