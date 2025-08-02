Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi'nde 31 Temmuz’da bir evde bıçaklanarak hayatını kaybeden N.N. (45) adlı vatandaşın ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 3'e çıktı.

Olay, Cebesoy Caddesi üzerindeki Şan Apartmanı'nın birinci katında meydana geldi. Ev arkadaşları olduğu öne sürülen H.İ. (23), A.Ö.E.H. (28) ve H.H. (39), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

N.N'nin cesedi, banyoda hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, şahsın birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.