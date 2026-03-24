Antalya'nın Kaş ilçesinde trafikte kavga eden iki sürücüye 360 bin lira idari ceza uygulandı.

Kalkan'dan Kaş ilçe merkezi istikametine aynı yönde seyreden otomobil ve tır sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Araçlarından inen sürücüler, birbirlerini darp etti.

Çevredekilerin araya girmesinin ardından tırına binen sürücü geri manevra yaparak otomobile çarptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Kaş Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, iki sürücüye de 180'er bin lira ceza uyguladı.

Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay el konulurken araçlar da 2 ay trafikten men edildi.

Olay anları başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.