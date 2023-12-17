Yangın, Muratpaşa ilçesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın 5'inci katında başladı.

Durumu fark eden komşular, yangın çıkan dairedeki 3 çocuğu dışarı çıkardı. Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Belirtilen adrese giden ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Yaşlı olduğu için evden çıkamayan bir kadını da itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla aşağı indirdi.

Dumandan etkilenen 3 çocuk ve anneanneleri sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.