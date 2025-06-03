Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 Bahar Dönemi Final Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 bahar dönemi final sınavları, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde dört oturumda gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından, yüz binlerce öğrenci sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor.

AÖF Final Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi, genellikle sınavların tamamlanmasının ardından 10 ila 15 gün içerisinde sonuçları duyuruyor. Bu bilgiler doğrultusunda, 2025 AÖF final sonuçlarının en geç 10 Haziran 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Ancak, şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmamış durumda.

AÖF Final Sınav Sonuçları Nereden ve Nasıl Öğrenilir?

Öğrenciler, sınav sonuçlarını aşağıdaki platformlar üzerinden kolayca öğrenebilir.

AÖF Öğrenci Otomasyonu: https://aof.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak sonuçlara ulaşabilirsiniz.

AÖF Yaz Okulu Ne Zaman Başlayacak?

Final sınavlarının ardından açıklanan 2025 AÖF yaz okulu takvimine göre, dersler 30 Haziran 2025'te başlayacak. Yaz dönemi, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü yapılacak sınavla sona erecek.

Öğrenciler, sınav sonuçları ve yaz okulu ile ilgili en güncel bilgilere Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirler.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencilerin belirtilen platformlar üzerinden sonuçlarını kontrol etmeleri ve yaz okulu kayıt süreçlerini takip etmeleri önemlidir.