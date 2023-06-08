Türkiye’de satışta olan ürünlere 3 hafta önce ortalama yüzde 10 zam yapan Apple, her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği WWDC'de “Vision Pro” ve diğer yeni ürünlerini tanıttıktan sonra Türkiye ürünlerine yeni bir zam kararı almıştı.

Son zammını 3 gün önce yapan AppleTürkiye, dün kurda yaşanan artışın ardından tekrar zam kararı aldı.

Böylece Apple 3 haftada Türkiye ürünlerine üç kez zam yapmış oldu. Bugün yapılan zam oranı ise yaklaşık yüzde 13 oldu.

Zamlar, AppleTürkiye'nin web sitesine yansıdı.

EN UCUZU 43 BİN, EN PAHALISI 76 BİN 500 LİRA OLDU

En pahalı ürün olan iPhone 14 Pro Max 3 hafta önceki zammın ardından 63 bin 999 TL’ye, 3 gün önceki zammın ardından 67 bin 999 TL’ye ve son zammın ardından 76 bin 499 TL’ye çıktı.

Üç hafta önce yapılan zamda en ucuz iPhone 14 fiyatı 35 bin 999 TL olmuştu. Bu model 3 gün önce yapılan zammın ardından 37 bin 999 TL’ye ulaşmıştı.

Son zammın ardından iPhone 14 serisinin başlangıç fiyatı 42 bin 999 TL’ye çıktı.

Güncel iPhone 14 serisi fiyatları ise şöyle:

iPhone 14 başlangıç fiyatı: 42.499 TL

iPhone 14 Plus 128GB: 46.999 TL

iPhone 14 Pro başlangıç fiyatı: 54.999 TL

iPhone 14 Pro 1 TB: 72.499 TL

iPhone 14 Pro Max Başlangıç fiyatı: 54.999 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 76.499 TL