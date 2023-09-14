iPhone 15 modelleri, Apple'ın salı günü düzenlediği etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Apple; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemesi ile birlikte Apple, artık Lighning bağlantı noktasını bırakıp, Android akıllı telefonlardaki gibi USB-C şarj girişine geçti.

Apple'ın hiç bahsetmediği özellik

USB-C ile gelen yeni iPhone'lar, Apple'ın bahsetmediği bir özelliği içeriyor. Artık kullanıcılar, maksimum şarj sınırını kendileri belirleyebilecek.

iOS 17 RC sürümdeki kodlar, Apple’ın kullanıcıların pil sağlığını daha iyi korumak için maksimum şarja sınırlama getirmesine olanak tanıyan yeni bir özellik geliştirdiğini ortaya çıkardı.

Söz konusu özellik, iPhone'ların pil ayarları menüsünde yer alacak. Peki bu özellik ne işe yarıyor?

Bu özellik kapatıldığında iPhone, cihazın tam kapasite şarj olacağını belirten bir bildirim gönderecek. Kısacası telefonunuz yüzde 100'e ulaşana kadar şarj olmaya devam edecek.

Özellik açıkken, iPhone, pilin belirlenen yüzde şarj edileceğini belirten bir bildirim gösterecek. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde iPhone'un yüzde kaça kadar şarj olması gerektiğini kendileri belirleyecek.

Ayarlardan iPhone’un en son kullanıcı tarafından belirlenen limitte ne zaman şarj olduğu görülebilecek.

Bu özellik, kullanıcının günlük rutinini öğrenen ve böylece telefonu yüzde 80'e kadar şarj eden İyileştirilmiş Pil Şarjı’na benzer şekilde çalışacak. Ancak yeni seçenek, şarjı her zaman belirli bir pil seviyesiyle sınırlayacak.

Neden yüzde 100 şarj önerilmiyor

Benzer bir özellik Samsung Galaxy gibi bazı Android telefonlarda zaten mevcut. Bunun nedeni, lityum iyon pili yüzde 100'e kadar şarj etmenin pilin daha hızlı yıpranmasına neden olmasıdır. Bu nedenle telefon üreticileri, bazı durumlarda şarjı sınırlandıracak özellikler ekliyor.

iPhone kullanıcıları şikayetçiydi

Birçok iPhone 14 Pro kullanıcısı , cihazın maksimum pil kapasitesinin oldukça hızlı bir şekilde düştüğünden şikayetçi.

Bu nedenle Apple, kullanıcıların iPhone'ların pilini daha iyi yönetebilmeleri için böyle bir seçenek eklemeye kadar vermiş olabilir.

iPhone 15 henüz mağazalara gelmediği için bu özelliğin ilk günden itibaren kullanıma sunulacağından kesin olarak söz edemiyoruz.

Ancak bu özelliğin zaten kodda yer aldığı ve iPhone 14 modellerinde etkin olmadığı göz önüne alındığında, yeni şarj optimizasyonu özelliğinin yalnızca USB-C iPhone'larla uyumlu olduğunu varsayıyoruz.