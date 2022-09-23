Bununla bereber ikinci el otomobilde kilometre ayarına kesilen ceza artırılıyor. İkinci el oto satışında getirilen 6 bin kilometre şartını hile yoluyla ihlal edenlere 300 bin lira para cezası kesilecek.

Uygulama oto galeri ve bayileri kapsıyor. Kişisel araç satışları ise kapsam dışında. Bunu fırsat bilen bazı galericiler 'devir' hilesine başvuruyor.

Ticaret Bakanlığı, yeni uygulamanın ardından internet sitelerindeki ilanları tespit edilerek takibe aldı.

Kabahatler kanununa göre ceza miktarı 8 bin lira. Bakanlık bu cezanın caydırıcı olması için çalışma yaptı. İkinci elde satış şartlarını hülle yoluyla ihlale 300 bin lira ceza kesilmesi gündemde.