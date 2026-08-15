Otomobil kiralama sektörünü yakından ilgilendiren kapsamlı düzenleme resmiyet kazandı. Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni yönetmelik; araçların yaşından kilometresine, depozito sınırlarından filo şartlarına kadar birçok alanda dönüm noktası niteliğinde kurallar içeriyor. Sürücülerin güvenliğini artırmak ve hizmet kalitesini standardize etmek amacıyla hazırlanan düzenleme, hem tüketicileri hem de işletmeleri yakından ilgilendiriyor.

Yeni yönetmelikle birlikte devreye giren başlıca kısıtlamalar ve zorunluluklar şunlar:

Yaş ve Kilometre Sınırı: Klasik araçlar hariç olmak üzere, 6 yaşını doldurmuş araçlar kiraya verilemeyecek. Kilometre sınırına göre ise içten yanmalı araçlarda 180 bin kilometreyi, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometreyi aşan taşıtların kiralanması yasaklandı.

Ağır Hasar Kaydı ve Bakım Şartı: Periyodik bakımları zamanında yapılmamış ve ağır hasar kaydı bulunan araçlar kesinlikle kiralama filosunda bulundurulamayacak.

Filo Şartı ve Çevreci Araç Zorunluluğu: Ticari amaçla araç kiralama faaliyeti yürüten firmaların vergi mükellefi olması, meslek odasına kaydolması ve yetki belgesi alması zorunlu kılındı. Büyükşehirlerdeki belirli ilçelerde faaliyet gösteren firmalara en az 10 araçlık filo bulundurma zorunluluğu getirilirken, bu filolarda hibrit veya elektrikli araç bulundurulması da şart koşuldu.

Depozito Üst Limiti ve İade Süresi: Tüketicilerden alınabilecek depozito miktarlarına standart getirildi. Buna göre; 1-6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük kira bedeli,

7-29 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli kadar depozito alınabilecek.

Ayrıca araç teslim alındıktan sonra depozitonun en geç 7 gün içinde tüketiciye iade edilmesi zorunlu tutuldu.