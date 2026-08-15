Türkiye’nin yıllardır aydınlatılamayan gizemli dosyalarından biri daha adli makamların titiz çalışmasıyla gün yüzüne çıktı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının, rafa kaldırılan dosyaları yeniden inceleme altına alması büyük bir gerçeği gözler önüne serdi.

2012 Yılındaki Sır Ölümün Arkasından Oğlu Çıktı

Yıl 2012... Muğla Milas-Aydın Söke Karayolu üzerinde parçalanmış halde bulunan kimliği belirsiz kadın cesedi, o dönem tüm aramalara rağmen kimlik tespiti yapılamadığı için dosyada aydınlatılamamıştı.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen yeni soruşturma kapsamında, 2012 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülizar Aydın’ın dosyası masaya yatırıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından 14 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanan kapsamlı DNA incelemesinde; Gülizar Aydın’ın oğlu Burak Zülam’dan alınan örnekler ile cesetten elde edilen kalıntılar birebir karşılaştırıldı. Yapılan analiz sonucunda kesin bir anne-oğul DNA eşleşmesi sağlandı.

Eşin HTS Kayıtları ve Baz İstasyonları Ele Verdi

Kimliğin tespitiyle birlikte Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma derinleştirildi. Soruşturma kapsamında Gülizar Aydın’ın eşi Selami Aydın’ın olay dönemindeki hareketleri çember içine alındı.

Yürütülen teknik incelemelerde;

Selami Aydın’ın olay tarihinde kimliği belirsiz kadın cesedinin bulunduğu bölgede yer aldığı baz kayıtlarıyla saptandı.

HTS verileri, araç hareketleri ve döneme ait tanık beyanları birleştirilerek titizlikle analiz edildi.

Toplanan somut maddi deliller ve teknik veriler doğrultusunda cinayetin şüphelisi olarak belirlenen koca Selami Aydın, İzmir’deki evine düzenlenen başarılı bir operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Gülizar Aydın’ı tasarlayarak öldürdüğü şüphesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.