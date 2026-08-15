Diyarbakır’da sevinçle başlayan yolculuk acı bir kazayla kabusa döndü. Edinilen bilgilere göre kaza, Lice-Kulp kara yolu kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 AFM 446 plakalı yolcu minibüsü, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Nişan Törenine Gidiyorlardı

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, minibüsteki yolculardan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 4'ü ağır toplam 12 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazaya karışan minibüsteki yolcuların Diyarbakır’dan Muş’a nişan törenine katılmak üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.