Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve tam bağımsızlık hedefine ulaşmak için kararlı adımlar atmaya devam ediyor. CNN Türk ekranlarında Türkiye’nin enerji alanındaki stratejik hedeflerini paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ülkenin dört bir yanında yürütülen petrol, doğal gaz ve yenilenebilir enerji projelerinde kat edilen mesafeyi anlattı.

Gabar’da Günlük 83 Bin Varil Üretim: Yılda 2 Milyar Dolar Katkı

"Terörsüz Türkiye" sürecinin en somut ve başarılı yansımalarından birinin Gabar petrol sahası olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, bölgenin terörden arındırılmasıyla birlikte ekonomik ve sosyal anlamda büyük bir dönüşüm yaşandığını ifade etti.

“Gabar bizim aslında Terörsüz Türkiye’nin küçük bir kesitini yansıttığımız, gördüğümüz bir proje. Çünkü Gabar’da bizim çalışma yaptığımız bölge, o dağlar terörden arındığı anda neler yapabildiğimizi gösterdik. Milyonlarca yıldır toprağın altında olan petrol, 2021 yılında o keşifle beraber açığa çıktı ve hızlı bir şekilde üretime alındı. Bugün itibarıyla 83 bin varilin üzerinde günlük üretim yapıyoruz. Gabar şu anda Türkiye’ye her yıl en az 2 milyar dolarlık bir ekonomik katkı yapıyor.

3 bin 500’ün üzerinde genç kardeşimiz orada çalışıyor. Bunun yüzde 80-90’ı Şırnaklı, Şırnak’ta yaşayan gençler. Dolayısıyla onun getirdiği etki, bütün bölgeye yayıldığında ne kadar önemli bir sosyal etkisi olduğunu gösteriyor” dedi.

Diyarbakır’da Yeni Umut: "Gabar’ı 2’ye, 3’e Katlayabilir"

Gabar’daki geleneksel dikey sondaj yöntemlerinin yanı sıra Diyarbakır’da çok daha yenilikçi bir teknolojinin denendiğini açıklayan Bayraktar, bölgedeki devasa potansiyele dikkat çekti:

"Diyarbakır’da bugüne kadar yaptığımızın dışında bir iş yapıyoruz. Ankonvansiyonel dediğimiz, yani petrolü ararken siz dikey sondaj yaparsınız, varsa bir rezerv oradaki üretimi alırsınız. Bunu Gabar’da şu anda böyle yapıyoruz. Ama bu sefer yatay sondajla, yani geleneksel olmayan bir üretim yöntemiyle yaklaşık 3-4 kilometre kayaların içerisine girip, kayalarda sıkıştığını düşündüğümüz petrolü dışarıya çıkarma teknolojisini deniyoruz”

Çalışmanın başarılı olması halinde üretimin önemli ölçüde artabileceğini belirten Bayraktar, “Eğer başarılı olursak, gerçekten Gabar’dan daha büyük bir üretim gelebilir. Başarılı olursak yüzlerce kuyu açacağız. Yabancı ortaklarımız var. Türkiye ve dünya için yeni bir konu. İşin ehli şirketlerle ortaklık kurduk. Yaklaşık 600 kilometrekarelik bir alanda bu çalışmayı 4 sahada yürütüyoruz. Ama bölgedeki potansiyel 7 bin 200 kilometrekarelik. Diyarbakır’da Bismil’in kuzeyinde bir sahadan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir potansiyel, belki Gabar’ı 2’ye, 3’e katlayabilecek bir potansiyeli var” dedi.