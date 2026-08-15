Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla 11 Ağustos’ta başlatılan kapsamlı vize yolsuzluğu soruşturmasında demir yumruk indi. Vatandaşların yasal yollardan vize randevusu almasını engelleyerek haksız kazanç sağlayan suç şebekesine yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda adalet yerini buldu.

Yürütülen soruşturma ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın incelemeleri, vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Buna göre şüphelilerin izlediği yöntemler ve tespit edilen rakamlar şu şekilde:

Bot Yazılımlı Vurgun: Konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların sistemlerine özel yazılımlarla sızan şebeke, randevuları toplu şekilde kapatarak vatandaşların doğrudan başvuru yapmasını engelledi.

Fahiş Fiyat ve Mağduriyet: "Danışmanlık", "yazılım" ve "hizmet bedeli" adı altında binlerce kişiden yüksek tutarlarda ücret tahsil edildiği, vaat edilen hizmetlerin yerine getirilmediği ve ücret iadesi yapılmadığı belirlendi. Ayrıca başvuru sahiplerine ait hassas kişisel verilerin özel dijital sistemlere aktarıldığı saptandı.

3 Milyar Liralık İşlem Hacmi: Ocak 2024 ile Temmuz 2026 arasını kapsayan dönemde şüpheli şirketlerin hesaplarında 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildi. Bu süreçte 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği, paranın önemli bir kısmının şirket ortaklarının hesaplarına aktarıldığı ve yoğun kripto varlık hareketliliği yaşandığı ortaya çıktı.

37 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de belirlenen 63 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen 41 şüpheliden 38’i tutuklama, 3’ü ise adli kontrol talebiyle hakimimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği; aralarında Aleyna D., Ayşen E., Bünyamin Ç., Harun D. ve Kadir Y.’nin de bulunduğu 37 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Haklarında adli kontrol tedbiri (yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartı) uygulanan 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.