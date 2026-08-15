Ankara'da suç ve suçlularla mücadele aralıksız sürerken, güvenlik güçlerinden operasyon haberleri gelmeye devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni nesil suç örgütlerine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

11-12 Ağustos'ta Eş Zamanlı Operasyon

Elde edilen bulgular doğrultusunda, 11-12 Ağustos tarihlerinde yeni nesil suç örgütleri adına hareket ettiği tespit edilen toplam 11 şüpheliye yönelik düğmeye basıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla düzenlenen operasyonlarda, aralarında 2 "adli süreçteki çocuk" şüphelinin de bulunduğu 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

7 Kişi Tutuklandı, Firari Şüpheli Aranıyor

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden hakime çıkarılan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aralarında adli süreçteki çocukların da yer aldığı 3 şüpheli hakkında ise mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.