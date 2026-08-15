Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde 10 yıldır kronik böbrek yetmezliği tedavisi gören 10 yaşındaki Fatma Zehra Kıraç, hayalini kurduğu buluşmaya kavuştu. Türkiye’nin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı ile tanışma dileği gerçek olan küçük kız, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi Alper Gezeravcı Astronomi ve Uzay Bilimleri Yerleşkesi’nde düzenlenen özel etkinlikte ağırlandı.

Rasathanede Teleskopla Gökyüzü Gözlemi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın da eşlik ettiği etkinlikte, Fatma Zehra ve Alper Gezeravcı yerleşkeyi gezip teleskopla gökyüzü incelemesi yaptı. Ay kraterlerini yakından incelemenin heyecanını yaşayan minik Fatma Zehra, duygu dolu anlar yaşadı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Alper Gezeravcı, Fatma Zehra’nın mücadelesine ve azmine hayran kaldığını belirtti:

"Kardeşimizle bir araya gelip onun havacılık ve uzay alanındaki tutkusunu dinledik. Küçük yaşına rağmen sağlık problemleriyle verdiği mücadelede sergilediği güçlü ve azimli duruşu, geleceğe yönelik hayalleri bizlere ilham verdi. Kendisine minnettarız."

Görev sonrasındaki 30 aylık süreçte 293 şehir değiştirerek 768 program gerçekleştirdiklerini ve 350 binin üzerinde çocukla bir araya geldiklerini belirten Gezeravcı, devletin ortaya koyduğu güçlü iradenin genç nesillerde karşılık bulmasından duyduğu gururu dile getirdi.

"Ay'ı İlk Gördüğümde Çok Heyecanlandım"

Hayali gerçeğe dönüşen 10 yaşındaki Fatma Zehra Kıraç ise yaşadığı mutluluğu şu sözlerle paylaştı: