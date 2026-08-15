Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun pek çok bölgesini etkilemesi beklenen şiddetli hava olayları için resmi uyarılarda bulundu. Vatandaşların olası afet ve olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması istenen açıklamada, özellikle belirtilen illerde etkili olacak yağışların hayatı olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.
Hangi İller İçin Uyarı Yapıldı?
Yapılan son tahminlere göre, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen kuvvetli yağışların görüleceği iller şunlar:
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Artvin
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Trabzon
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Rize
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Gümüşhane
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Bayburt
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Ardahan
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Kars
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Erzurum
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Erzincan
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Sivas (Doğu kesimleri)
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Giresun (İç kesimleri)
Uzmanlar, bu illerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer şiddetini artırabileceğine dikkati çekti.
Yetkililer; beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek risklere karşı vatandaşları ve yetkili mercileri uyardı. Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından dikkatli, tedbirli ve resmi kurumların yapacağı güncel uyarıları takip etmeleri önem arz ediyor.