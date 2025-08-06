Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Akaryakıt fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalardan etkilenmeye devam ederken, bu kez motorin tarafında sevindiren bir gelişme yaşandı.

ÖTV artışlarıyla hızla yükselen fiyatların ardından, bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 77 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.