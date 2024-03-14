Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

Son olarak LPG'ye geçtiğimiz günlerde 84 kuruş zam yapılmıştı.

LPG zammının ardından sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin ve motorin fiyatlarında da artış yaşanacak.

Benzine 1 lira 53 kuruş, motorine ise 1 lira 10 kuruş zam geliyor

Benzin grubuna 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş zam gelecek.

Motorin grubunda da aynı tarihte 1 lira 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Gelecek zamlar sonrası 3 büyükşehirde akaryakıt fiyatları ise şu şekilde olacak:

3 büyükşehirde akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 41.97 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.79 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.60 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 42.06 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.86 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.68 TL

Ankara

Ankara'da benzin litre fiyatı: 42.78 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 42.64 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 21.85 TL

İzmir

İzmir'de benzin litre fiyatı: 42.98 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 42.85 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 21.90 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.