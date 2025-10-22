19 Ağustos 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyelerce yetkilendirilmiş toplu taşıma araçları, taksiler ve dolmuşlar kamera, takip sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurmak zorunda.

Piyasada bulunan araç içi kamera sistemlerinin fiyatları özelliklerine göre değişmekle birlikte 2 bin TL'den başlıyor.

Yeni düzenlemeye göre kamera zorunluluğu kademeli olarak yürürlüğe girecek:

2025–2023 model araçlar: 1 Ocak 2026

2022–2018 model araçlar: 1 Ocak 2027

2017 ve öncesi modeller: 1 Ocak 2028

Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında ticari araçlarda zorunlu hale getirilen kamera sistemini 1 Ocak 2026'dan itibaren bulundurmayanlar hem cezayla karşılaşacak hem de araç muayenesinden geçemeyecek.