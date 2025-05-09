Kahramanmaraş’ta deprem sonrası ayakta kalan ender ticaret alanlarından biri olan Kapalı Çarşı’da, esnaf otopark sorununa dikkat çekiyor. Yoğun müşteri trafiğine rağmen araçlarını park edecek alan bulamayan vatandaşlar, çarşıya gelmekte zorlanıyor. Esnaf ise bu durumun işlerini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Çarşı esnafı, özellikle Kaledibi mevkiinde yapılması planlanan çok katlı otopark projesinin bir an önce tamamlanmasını istiyor. Çarşı esnafı, “Deprem sonrası tüm çarşılar yıkıldı, elimizde kalan tek yer burası. Müşteriler araçlarını otobüs duraklarına, cezaevi çevresine veya uygunsuz alanlara park ediyor. Ceza yiyen de oluyor, vazgeçip gelen de Tek sıkıntımız otopark” diyerek yaşanan sorunu özetliyor.

Kapalı Çarşı, deprem sonrası şehirde ticaretin nabzının attığı önemli merkezlerden biri olmaya devam ediyor. Esnaf ise hem vatandaşların hem ticaretin rahatlaması için otopark çözümünün acil olduğunu vurguluyor.