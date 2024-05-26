İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 233 gündür aralıksız devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait bir binaya saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu bina ve çevresinde ağır hasar meydana gelirken ölen ve yaralananların olduğu aktarıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar, tedavi için Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.