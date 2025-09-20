Hatay'da 6 yılda 984 kişi Yeşilay Danışmanlık Merkezi sayesinde bağımlıktan uzaklaştı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan F.D. ve S.D. yakalandı.
İskenderun ilçesinde de 'hırsızlık' suçundan aranan M.T. ve Y.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Hükümlüler cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA