The Guardian'ın haberine göre, uluslararası kamu sağlığı uzmanlarından oluşan bir grup, Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerinden yararlanarak araştırma hazırladı.

Araştırmada, Eurostat'ın, 2022'nin 30 Mayıs-4 Eylül tarihlerinde Avrupa'nın 35 ülkesinde kayıtlara geçen sıcak hava kaynaklı ölüm verileri incelendi.

Ölüm sayısının, anormal yüksek sıcaklıkların görüldüğü, kuzeye göre daha sıcak olan Güney Avrupa'da ve yazın en sıcak günlerinin yaşandığı dönemde arttığı bilgisi verildi.

Araştırmaya göre, 2022 yazında Avrupa'daki ortalama sıcaklıklar, önceki 30 yılın ölçümlerini aştı, sadece en yoğun sıcaklıkların yaşandığı 18-24 Temmuz'da 11 bin 637 kişi öldü.

Avrupa'da 30 Mayıs-4 Eylül 2022 döneminde 61 bin 672 kişi sıcaklığa bağlı nedenlerden hayatını kaybetti; en çok ölüm İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz'de görüldü.

Ölümlerin sadece küçük bir kısmı sıcak çarpmasından kaynaklandı. Çoğunlukla sıcak hava, vücudun kalp ve akciğer hastalığı gibi mevcut sağlık sorunlarıyla baş etmesini önleyerek ölüme yol açtı.

Bilim insanları, sıcaklık rekorlarının devam edeceğinden endişeli

Uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle Dünya genelinde sıcaklıkların 1,1 derece arttığını vurgulayarak, bu artışın devam edeceğine dair endişelerini dile getiriyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 10 Temmuz'da, deniz yüzeyi sıcaklıklarının mayıs, haziran ve temmuzda rekor seviyeye ulaştığını ve El Nino hava koşullarının etkisiyle son aylarda yaşanan sıcaklık rekorlarının daha da artacağını açıklamıştı.