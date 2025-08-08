Tartışma Silahlı Çatışmaya Dönüştü

Olay, Gelenkardeş köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki akraba aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar silahlarını kullandı.

1 Kişi Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Açılan ateş sonucu A.S. olay yerinde yaşamını yitirdi, M.S. ise ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

6 Şüpheli Gözaltında

Olayın ardından jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma Devam Ediyor

Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.