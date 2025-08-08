Tartışma Silahlı Çatışmaya Dönüştü

Olay, Gelenkardeş köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki akraba aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar silahlarını kullandı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İlk Toplantısını Yaptı
1 Kişi Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Açılan ateş sonucu A.S. olay yerinde yaşamını yitirdi, M.S. ise ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

6 Şüpheli Gözaltında

Olayın ardından jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma Devam Ediyor

Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.