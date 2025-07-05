Hacıhasan Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan komşuları tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Latif Dinç (54), Mehmet Dinç (52) ve İbrahim Dinç (49) için Ödemiş'teki Hamdibey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Aile Gözyaşlarına Boğuldu



Üç kardeşin yakınları ve sevenlerinin katıldığı törende aile fertleri gözyaşlarını tutamadı. Hayatını kaybeden kardeşlerin yakınlarından Olcay Dinç, taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazının ardından üç kardeşin naaşları, Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın Geçmişi

Dün yaşanan olayda, 73 yaşındaki Metin U., arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Latif, Mehmet ve İbrahim Dinç kardeşlerle tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Metin U., yanında bulundurduğu av tüfeğiyle üç kardeşe ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden kardeşlerin ardından şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.