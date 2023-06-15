Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyü Sarı Hüseyin mezrasında bu sabah saatlerinde akraba oldukları belirlenen Taş ve Alyamaç aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Husumetin uzun zamandan beri devam ettiği 200 dönümlük arazi ile ilgili tartışmanın hasada çıkan aileler arasında bir anda alevlenmesi üzerine taraflar uzun namlulu kalaşnikof, pompalı ve yarı otomatik tüfeklerle birbirlerine ateş açtılar.

BİRBİRLERİNİ YAYLIM ATEŞİNE TUTTULAR

Gözü dönmüş taraflar bununla da yetinmeyip buğday ekili araziyi tümden ateşe verdi. Köylüleri taşıyan bir traktör ve takılı olduğu pulluk ta yaylım ateşine tutulduğu için delik deşik oldu.

Çatışmada altı kişi olay yerinde hayatını kaybederken, beş kişi de ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla önce Bismil Devlet Hastanesine, buradan da Diyarbakır'a sevk etti.

Ancak yaralılardan üçü daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve ölü sayısı dokuza yükseldi. Ameliyata alınan ve durumu ciddiyetini koruyan iki yaralının ise hastanedeki yoğun bakım yaşam ünitesinde tedavileri sürüyor.



Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan bölgeye çok sayıda komando timi sevk edilirken, olayın faillerini taşıyan ve olay yerinden kaçtığı tespit edilen bir araç da havadan helikopter, İHA ve drone desteğiyle aranıyor.



Jandarma timleri ikinci bir taşkınlık ve çatışma yaşanabileceği ihtimaline karşı köyü ablukaya kaldı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı köyde ateşe verilen buğday tarlasında da yangının kısa sürede yayılması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Havadan helikopter yardımıyla da yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.



Olay yerine gelen nöbetçi cumhuriyet savcısı da cesetlerin bulunduğu çatışma bölgesinde incelemelerde bulundu. Savcı, jandarma olay yeri inceleme ekiplerine delillerin titizlikle olay yerinden toplanmasını, boş kovanlar ile ele geçirilen silahların balistik incelemelerinin yapılması için kriminal laboratuvara gönderilmesi talimatını verdi. Cesetler ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.



Anlaşmazlık yaşanan arazi ateşe verildi.

Korkunç olayla ilgili Diyarbakır Valiliği de yazılı bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşılarak şöyle denildi.

– Bismil ilçemizin Serçeler Mahallesi'nde iki aile arasında, geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığına dayalı husumet nedeniyle bu sabah silahlı kavga meydana gelmiştir. Olayda, O.T., S.T., H.T., M.C.T. ile M.E.A., S.A., M.A., Y.A., Ö.A. adlı vatandaşlarımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan M.A. ve A.A. adlı vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir.

– Olaya karıştığı değerlendirilen bir araç ve içindekilerin yakalanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Olayda kullanılan silahlar ele geçirilmiş olup, güvenlik güçlerimizce karadan ve havadan geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmıştır.