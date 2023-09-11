Şenkaya ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi'nde ikamet eden profesyonel fitness ve vücut geliştirme antrenörü olan ve aynı zamanda organik bal üreticisi Alim Eser, arılara yazmayı öğretiyor.

Geliştirdiği teknikle arıların bal doldurduğu peteklerde dolu yerlerin yazı şeklini almasını sağlayan Eser, arılarına “Allah, Erzurum, Dadaş, Canısı, Aşkım, Nusret, Kalp ve Ayyıldız” gibi Erzurum’un değerlerini bal üzerine yazdırdı.

Üzerlerinde yazı olan petekleri gösterirken koruyucu kıyafet giymeyen ve arılardan hiç korkmayan Salim Eser, görenleri hayrete düşürüyor.