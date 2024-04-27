Birçok kişi internette "Arka Sokaklar Mesut geri döndü mü?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Arka Sokaklar'da Şevket Çoruh'un hayat verdiği Mesut karakterine ilişkin detaylar

Arka Sokaklar dizisinde Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh gündem oldu. Dizinin bugün (26 Nisan 2024 Cuma) ekrana gelen bölümünü izleyemeyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Arka Sokaklar Mesut geri mi döndü? Arka Sokaklar'da Şevket Çoruh'un hayat verdiği Mesut Komiser yaşıyor mu? Şevket Çoruh kimdir, nereli ve kaç yaşın? İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR MESUT GERİ DÖNDÜ MÜ?

Arka Sokaklar dizisinin fragmanında Arif Müdür'ün, Rıza Baba'ya MİT'ten gelen özel dosyayı göstermesi dikkat çekmişti. Kameralara yansıyan kişinin Mesut olup olmadığını sorması üzerine Rıza Baba gördüğü fotoğraf karşısında şaşırmıştı. Arabanın dikiz aynasında Mesut komisere benzeyen bir yüz yansımıştı.

Gerçekler bu akşam yayınlanan bölümde ortaya çıktı.

Öte yandan Şevket Çoruh sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Şevket Çoruh, Oya Akar'ın da kadroya tekrar dahil olduğunu "Bu haberi benim vermem lazımdı. Oyaaaaa Okarrrr geliyorrrrr. Çok Mesut oluyoruz" ifadesiyle duyurdu.

ARKA SOKAKLAR MESUT ÖLDÜ MÜ, ONA NE OLMUŞTU?

Mesut, Tunç'un içinde bulunan arabanın patlaması sonrasında büyük yıkım yaşamıştı. Bu yüzden beyin kanaması geçiren Mesut acilen ameliyata alınır. İlk ameliyat başarılı da geçse Mesut uyutularak tedavisine devam edilir. Doktor, sevenlerine her şeye hazır olmalarını söyler. Bu haber karşısında herkes özellikle Selin büyük yıkım yaşarlar. Bir sene boyunca Mesut'un tedavisine Amerika'da devam edilmiştir.