Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5 buçuk ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde 'anoreksiya' hastalığına (yemek yememe) yakalanarak 37 kiloya kadar düştü.

Durumunun kötüye gitmesi üzerine dün hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın, cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından cezaevinden tahliyesine karar verildi.

Bu rahatsızlık nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin de bozuk olduğu öğrenilirken dün hastaneye kaldırılan Candan için doktorlar cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi.

Durumu değerlendiren mahkeme, Candan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.

Nihal Candan'ın bugün saat 17.00'de tahliye edilmesini beklediklerini belirten Candan kardeşlerin avukatı Kasım Ergün, "Beklediğimiz bir karardı. Tedavisine hastane ortamında devam edilecek" dedi.