İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel ve mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

Gizli tanık ifadeleri ve dijital materyallerden elde edilen verileri titizlikle inceleyen güvenlik güçleri, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şüphelileri tek tek tespit etti.

Ankesör Kayıtları Ve Bank Asya Hareketleri Ele Verdi

Yapılan ayrıntılı incelemelerde; örgüt mensuplarıyla doğrudan irtibatı bulunan, Bank Asya’da şüpheli hesap hareketleri tespit edilen, ankesörlü telefonlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle haberleştiği belirlenen şahısların kimlik ve adres bilgileri netleştirildi.

6 İlde Eş Zamanlı Şafak Baskını

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, aralarında sorumlu düzeyde yöneticilerin de bulunduğu 20 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.