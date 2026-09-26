Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava tahmin haritalarına göre, Türkiye genelinde hafta sonu hava durumunda belirgin değişimler yaşanacak. Sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında seyrederken, Pazar günü kuvvetli sağanak yağışlar kapıyı çalacak.

Bugün Marmara ve Karadeniz Kıyıları Yağışlı

Cumartesi günü ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken; Marmara’nın kuzeybatısı ile Batı ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak geçişleri bekleniyor. Rüzgarın özellikle Marmara ve Kuzey Ege’de saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde ise güneşli hava etkisini sürdürecek.

Pazar Günü Geniş Bir Coğrafyada "Kuvvetli Yağış" Bekleniyor

Pazar günü ise yağışlı sistem etki alanını iyice genişletecek. Marmara’dan başlayarak İç Ege, İç Anadolu ve Akdeniz’in iç kesimlerine kadar uzanan hatta gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. MGM yetkilileri; sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise Pazar günü havanın parçalı bulutlu ve mevsim normalleri civarında geçeceği öngörülüyor.

Kahramanmaraş’ta Hafta Sonu Havası Nasıl Olacak?

Kahramanmaraş genelinde hafta sonu boyunca sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Meteoroloji verilerine göre kentteki 2 günlük hava tahmini şu şekilde: