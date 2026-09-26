Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 26 Eylül Türk Dil Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak Türkçenin milli kimlik ve devlet geleceği açısından taşıdığı kritik öneme dikkat çekti.

Türkçenin yalnızca bir anlaşma aracı olmadığını, milletin ortak hafızasını ve bin yıllık kültür birikimini taşıyan canlı bir varlık olduğunu belirten Bahçeli, dil bilincinin milli şuurla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

"Türkiye’nin Geleceği Türkçenin Geleceğiyle Bağlantılıdır"

MHP Lideri Bahçeli mesajında, dilin bir milletin kültürüne ruh kazandıran en temel unsur olduğunu ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye’nin varlığı ve geleceği, Türkçenin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılıdır. Türkçemiz, yalnızca bir iletişim ve anlaşma aracı değil; aynı zamanda bizi millet yapan, tarihimizden ve kültürel birikimimizden beslenen temel değerlerimizden biridir. Yüzlerce kuşağın düşüncesini, hatırasını ve tecrübesini taşıyarak bugünlere ulaşan Türkçe, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz en güçlü köprülerden biridir. Bu nedenle Türkçeyi korumak, yaşatmak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak, devlet ve millet olarak ortak sorumluluğumuzdur."

"Yabancı Kelime Kuşatmasına Karşı Özen Göstermeliyiz"

Türkçenin yabancı kavram ve sözcüklerin ölçüsüz istilasına uğramaması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, dilin öz imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı:

"Güzel Türkçemizin bilim, sanat, edebiyat ve düşünce dili olarak daha da güçlenmesi; doğru, temiz ve özenli kullanılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Yabancı kavram ve sözcüklerin ölçüsüz biçimde dilimizi kuşatmasına karşı Türkçenin kendi imkânlarını geliştirmek, zenginliğini ortaya çıkarmak ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen güçlü bir dil olarak yaşatmak büyük önem taşımaktadır. Türkçe, ecdadımızdan bizlere bırakılmış kutlu bir emanettir."

"Orhun Anıtları'ndan Yunus Emre’ye Uzanan Köklü Miras"

Türkçenin köklü tarihine de değinen Bahçeli; Orhun Anıtları, Kaşgarlı Mahmut, Ahmet Yesevi, Karamanoğlu Mehmet Bey, Yunus Emre ve Ali Şir Nevai gibi Türk dili ve kültürünün abidelerini hatırlatarak, Türkçenin bin yıllık kardeşliğin harcı olduğunu belirtti.

Bahçeli, mesajını tüm vatandaşların 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı kutlayarak ve Türkçenin bilim ile sanatta daha güçlü bir konuma ulaşması temennisiyle noktaladı.