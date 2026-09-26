Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Türkçenin korunması, zenginleştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının milli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Türkçenin binlerce yıllık köklü geçmişinden süzülüp gelen büyük bir medeniyet birikimini barındırdığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, dilin milletin duygu ve düşünce dünyasına her alanda tercüman olduğunu belirtti.

"Türkçemiz Sadece Bir Anlaşma Vasıtası Değildir"

Mesajında Türkçenin tarihi ve kültürel derinliğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkçemiz, milletimiz için sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün, medeniyet birikimimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır. Ana dilimiz Türkçemiz, binlerce yıllık köklü geçmişimizden süzülüp gelen büyük bir medeniyet birikimini barındırıyor. Asırlar boyunca farklı coğrafyalarda, farklı milletlerle temas ederek zenginleşen Türkçemiz, şiirden edebiyata, bilimden sanata kadar hayatımızın her alanında milletimizin duygu ve düşünce dünyasına tercüman olmuştur."

26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle herkese düşen temel görevin Türkçeyi miras olarak korumak ve zenginleştirmek olduğunu hatırlatan Erdoğan, gençlerin ve çocukların dil sevgisiyle yetiştirilmesinin önemine işaret etti.

"Türkiye Yüzyılı’nı Kendi Kavramlarımızla İnşa Edeceğiz"

Gelecek vizyonu doğrultusunda dil bilincinin stratejik bir değer taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken, kendi dilimize, kültürümüze ve medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, küresel dünyaya kendi sözümüzle, kendi kavramlarımızla ve kendi medeniyet perspektifimizle katkı sunmak büyük önem taşımaktadır. Türkçemizin doğru, güzel ve özenli kullanımını yaygınlaştırmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dilimize olan sevgisini güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajının sonunda, Türk Dil Bayramı’nın dilimizin dünyada daha güçlü bir şekilde varlık göstermesine vesile olmasını temenni ederek, Türkçenin gelişmesine ve yaşatılmasına katkı sunan tüm dil ve kültür büyüklerini rahmet ve şükranla yad etti.