Türkiye, denizcilik vizyonunu ve yerli üretim hamlelerini güçlendirmeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde yürütülen stratejik projede mutlu sona ulaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk tersanelerinde ilk kez yerli dizaynla inşa edilen emici özellikli deniz dibi tarama gemisi UAB MAVİ VATAN'ın inşa sürecinin tamamlanarak suya indirildiğini ilan etti.

10 Nisan'da Başlayan Yolculukta Tarihi An

Geminin yapım aşamalarına değinen Bakan Uraloğlu, projenin kısa sürede büyük bir titizlikle tamamlandığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"10 Nisan 2025 tarihinde ilk blok kaynağını yaptığımız yeni tip emici deniz dibi tarama gemimiz UAB MAVİ VATAN’ı suya indirdik. Yerli dizaynımızla Türk tersanelerinde ilk kez emici özellikli tarama gemisi inşa ettik."

85 Metrelik Dev Yapı: Körfezler Millî İmkânlarla Temizlenecek

Deniz dibi dip çamuru tarama ve liman derinleştirme çalışmalarında devrim yaratacak olan UAB MAVİ VATAN, sahip olduğu üstün teknik niteliklerle göz dolduruyor. Bakan Uraloğlu geminin kapastesine ilişkin şu bilgileri verdi:

Boy: 85 metre

Tarama Derinliği: 20 metre Bakan Murat Kurum BM Genel Kurulu'nda Duyurdu: COP31 Antalya Zirvesi İçin Tarihi Vizyon! İçeriği Görüntüle

Taşıma Kapasitesi: 2 bin metreküp

Bu stratejik yatırımla birlikte, Türkiye genelindeki körfezlerde ve limanlarda ihtiyaç duyulan tarama ile dip temizliği faaliyetleri, tamamen Bakanlığa ait yerli ve millî imkânlarla gerçekleştirilebilecek.

Tam Otomasyon Teknolojisi: Seyir Halindeyken Tarama Yapacak

UAB MAVİ VATAN'ın kendi sınıfındaki diğer gemilerden ayıran en kritik özelliği ise sahip olduğu ileri teknoloji altyapısı. Tam otomasyon sistemi sayesinde gemi, duraksamadan seyir halindeyken bile deniz dibini tarayabilecek.

Test ve onay süreçlerinin hızla devam ettiğini belirten Uraloğlu, UAB MAVİ VATAN’ın önümüzdeki birkaç aylık seyir ve seyir tecrübelerinin tamamlanmasının ardından resmen hizmete alınacağını müjdeledi.