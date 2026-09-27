AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, son günlerde kamuoyunun gündeminde olan "fon soruşturması" hakkında ortaya atılan iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla yürütmekte olduğu tüm görevlerinden affını istediğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili şahsı hakkında birtakım iddia ve değerlendirmelerin gündeme getirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin açık ve kararlı irade ortaya koyarak, kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade ettiğini aktaran Kaya, kendisinin de bu yaklaşımın gereği olarak iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını önemsediğini bildirdi.

"YÜRÜTÜLECEK SORUŞTURMA GÖLGE ALTINDA KALMADAN SÜRDÜRÜLMELİ"

Siyasette taşınan sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığına inandığını belirten Kaya, millet adına üstlenilen görevin gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirdiğini ifade etti.

Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum.



Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim.



Kamuoyuna saygıyla arz ederim.”

KAYA VE EŞİNE HAKKINDA HİSSE İDDİASINI ZEYNEL EMRE ORTAYA ATTI

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın ÖZATA Denizcilik hisselerindeki işlemlerine ilişkin gün içinde iddialarda bulundu.

Sözcü Emre, partisinin Bahçelievler 1. Olağan İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Fatma Betül Sayan Kaya’nın 8 Nisan’da ÖZATA Denizcilik hisselerinden 255 lira seviyesinden 250 bin adet aldığını öne sürdü.

160 MİLYON LİRA YATIRIP 2 MİLYAR LİRA ÇEKTİKLERİ İDDİASI

Söz konusu işlem için 63 milyon 359 bin lira yatırıldığını belirten Emre, hisselerin eylül ayında 4 bin 482 lira seviyesinden satıldığını ve 1 milyar 344 milyon lira çekildiğini iddia etti.

Zeynel Emre, Kaya’nın eşi İlyas Kaya’nın da aynı hissede işlem yaptığını öne sürdü. Buna göre İlyas Kaya, 255 lira seviyesinden yaklaşık 150 bin adet hisse alırken, 99 milyon 687 bin lira yatırım yaptı ve eylül ayında 826 milyon lira çekti.

İşlemlerin zamanlamasına dikkat çeken Emre, “İşlemler 8 Nisan’da başlamış. 16 Eylül olmadan, eylül ayı içinde birileri kulağına fısıldamış gibi peş peşe bunları çekmişler” ifadelerini kullandı.

Emre ayrıca söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiğini öne sürdüğü hesaplara ilişkin bilgiler de paylaştı.