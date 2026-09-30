Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Eylül – 6 Ekim tarihlerini kapsayan yeni hava tahmin raporunu açıkladı. Yurt genelinde bir süredir mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta boyunca düşüşünü sürdüreceği belirtilirken, çok sayıda bölge için kuvvetli yağış uyarısı geldi.

Ülke Genelinde Bulutlu ve Yağışlı Hava Etkili Olacak

Açıklanan son tahminlere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışlı sistem, periyodik aralıklarla Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok ili etkisi altına alacak.

Gün Gün Hava Durumu ve Riskli Bölgeler

Marmara'nın Edirne dışındaki kesimleri, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Yağışların özellikle Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan, Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Perşembe Gününe Dikkat: Yağışlı hava etki alanını genişletecek. Akdeniz'de Isparta ve Kahramanmaraş dışındaki bölgeler ile Kırklareli, Karaman, Niğde, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak etkili olacak.

Cuma Günü Şiddetli Yağış Sürüyor: Marmara, Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde yağışlar devam edecek. Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli ve Adana çevrelerinde yağışların şiddetini artırması bekleniyor.

Meteoroloji 20 il için sarı kodlu uyarıda bulundu

Artvin, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Giresun, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova'da yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.