Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'da polis teşkilatının amiri Rıza babayı canlandıran Zafer Ergin babacan tavrı ve tüm ekibi çocuğu gibi sevmesi ile hafızalarda yer etti. Her karakteri beğenilerek takip edilen dizide Rıza Baba'nın kızını canlandıran Pınar artık bambaşka bir hayatı seçti.

O YIL, DÖNÜM NOKTASI OLDU!

Pınar Aydın ismini ilk kez 2004 yılında ekranlara gelen Akademi Türkiye yarışmasında duyurdu. Burada şöhreti yakaladıktan sonra Arka Sokaklar'da başlattığı kariyerini Akasya Durağı ile de sürdürdü. Dizisi ekrandan çekildikten sonra bir daha görüntülenmedi. Son haliyle herkesi şaşırtan Aydın, artık sektörden elini eteğini çekti. Uzun süredir ekranlarda görülmemesinin sebebi de ortaya çıktı.

MESLEĞİNİ BIRAKMASININ ASIL SEBEBİ MEĞER…

Pınar Aydın diziden ayrıldıktan sonra evlendi. Giresun'a yerleşti. Eşi ve iki oğluyla birlikte daha sakin bir hayat yaşamayı seçen Pınar Aydın, Akademi Türkiye yarışmasında elde ettiği başarı sonrası ekran önünde yer aldığı döneme adeta resti çekti. 2006 ve 2008 yılları arasında Arka Sokaklar dizisinde Pınar Soylu karakterini canlandırdı. Ardından Akasya Durağı'nda kariyerini sürdürdüğü sırada eşiyle tanıştı.

Pınar Aydın 2015 yılında eski futbolcu Harun Ovalıoğlu ile tanışarak evlendi. Evlilik hayatı sonrası gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Aradan geçen yılların ardından iki oğluyla birlikte ilk kez görüntülenen Pınar Aydın'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

YILLAR SONRA İMAJ DEĞİŞTİRDİ!

Şimdilerde 42 yaşında olan başarılı oyuncu tarzını tamamen değiştirdi. Kendisini ailesine adayan Pınar Aydın Arka Sokaklar döneminde kullandığı uzun kıvırcık ve kahverengi saçlarına veda etti. Yıllar sonra ilk kez kısacık kestirdiği saçlarını sarıya boyatarak imajını yeniledi. Onun bu halini görenler tanımakta zorluk çekti.