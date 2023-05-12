Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3 dakika arayla 4,5, ve 4,3 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

İki deprem de yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

"Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi"

Adana Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Deprem nedeniyle kentte şu ana kadar tespit edilen herhangi bir olumsuzluk yok. Taramalarımız devam ediyor" dedi.