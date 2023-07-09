"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hayata geçirilen "Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi" kırsal iki mahallede vatandaşlara gelir kapısı oldu.

Yaşam kalitesinin artırılması ve odun tüketiminin azaltılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü, Orman ve Köy İlişkileri tarafından Andırın ilçesi kırsal Geben ve Alameşe mahallelerinde geçen yıl hayata geçirilen projeden faydalanan mahalle sakinleri, tükettikleri elektrik enerjisinin fazlasını da satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Andırın Orman İşletme Müdürü Yunus Kurtgöz, köylülerin tüm elektrik ihtiyacının santrallerden karşılandığını, fazla enerjinin ise satılarak köy bütçesine kaynak sağlandığını söyledi.



